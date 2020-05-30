تركيا تسجل 26 وفاة و983 إصابة جديدة بكورونا

اسطنبول - (د ب أ)

سجلت تركيا 983 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 26 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 983 ليصل إجمالي المصابين إلى 163103 حالات.

وأضاف قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4515 شخصا عقب تسجيل 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار وزير الصحة التركي إلى تسجيل 1021 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافيين 126984 حالة.

وأوضح قوجة أن وزارة الصحة التركية أجرت أكثر من مليوني اختبار للكشف عن فيروس كورونا.