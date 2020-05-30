السعودية تجهز 90 ألف مسجد لاستقبال المصلين بدءاً من الأحد

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، اكتمال جميع التجهيزات، لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر الملكي بفتح جميع المساجد ابتداءً من يوم غد الأحد، ما عدا المساجد الواقعة بمدينة مكة المكرمة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات الإرشادية لاتباع الإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة كافة فروعها بمناطق المملكة بتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة مديري الفروع وأكثر من أربعة آلاف مراقب للوقوف على احتياجات المساجد ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والرفع بتقارير يومية عن المخالفين لقرارات الوزارة.

كما تعمل الوزارة حالياً على إنهاء إجراءات تعيين كافة المراقبين بالمناطق للوظائف التي أعلن عنها مسبقاً حيث أن فرع الرياض شرع بإنهاء إجراءات تعيين 600 مراقب مساجد منهم 100 من العنصر النسائي.

وأعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق المملكة لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم.

وجاء من بين هذه الإجراءات الاحترازية؛ الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.