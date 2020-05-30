مقتل اثنين من العاملين في قناة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين في انفجار وسط كابول

كابول - (أ ش أ):

لقي اثنان من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" مصرعهما، جراء انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابول.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أنه قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابول.

ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.