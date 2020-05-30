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مقتل اثنين من العاملين في قناة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين في انفجار وسط كابول

06:03 م السبت 30 مايو 2020
مقتل اثنين من العاملين في قناة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين في انفجار وسط كابول

انفجارات _أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

لقي اثنان من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" مصرعهما، جراء انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابول.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أنه قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابول.

ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.

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