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إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا و664 إصابة خلال 24 ساعة

05:59 م السبت 30 مايو 2020
إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا و664 إصابة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و 125 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية - في بيان - أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع -خلال الساعات الـ24 الماضية- بواقع 664 حالة جديدة، لتصل الحصيلة العامة إلى 239 ألفا و 228 شخصا.
وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو.
وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والسادسة من حيث الإصابات.

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