أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

العراق يسجل 306 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 6179 حالة

05:57 م السبت 30 مايو 2020
العراق يسجل 306 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 6179 حالة

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي ٦١٧٩ إصابة.
وذكرت وزارة الصحة، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تسجيل ٦٦ حالة شفاء جديدة، فضلا عن ١٠ حالات وفاة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء ٣١١٠ حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات ١٩٥ حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم فحص ٥٦٤٤ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للمفحوصين منذ تسجيل المرض في العراق ٢٢٢٣٧٥.

هذا المحتوى من

العراق وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا بغداد

الخبر التالى:

إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة بكورونا و664 إصابة خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: نجاح علاج 30 مصابًا بكورونا ببلازما المتعافين