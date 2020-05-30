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الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس

05:55 م السبت 30 مايو 2020
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص، اليوم السبت، أحد الفلسطينيين العزل من ذوى الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس، وأكدت الشرطة في بيان أن الفلسطيني لم يستجب لدعوتها للتوقف من أجل الاستجواب.

وأفاد تلفزيون فلسطين بأن الفلسطيني، وهو من سكان القدس الشرقية وفي الثلاثينيات من عمره، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شرطة الحدود بدأت بمطاردة الرجل سيرا على الأقدام وفتحت النار، حيث كان يحمل شيئا اعتقدت أنه سلاح ناري، ولكنه اتضح أنه كان يحمل هاتفه المحمول. وأضافت أن أحد شرطيي الحدود المشاركين في المطاردة استمر في إطلاق النار ، حتى عندما طلب منه الآخر وقف إطلاق النار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وتم استجواب أسرة الرجل في منزلها بالقدس الشرقية بعد إطلاق النار.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، إن "وفاة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أمر مفجع .. يجب على إسرائيل بأكملها أن تنكس رأسها" فى خزى .

وأضاف: "إن هذا ليس أسلوبنا ".

ويوم أمس الجمعة، أطلق جنود إسرائيليون النار على فلسطيني حاول أن يصدم مجموعة من الجنود الإسرائيليين بسيارته قرب حلميش في الضفة الغربية، حسبما أفاد الجيش.

وأوضح الجيش أنه تم "تحييد" الرجل، مضيفا أنه لم يتم تسجيل إصابات بين الجنود.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطيني ذوي الاحتياجات الخاصة

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