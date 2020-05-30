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مظاهرات في ولاية ألمانية احتجاجا على تدابير كورونا

05:53 م السبت 30 مايو 2020
مظاهرات في ولاية ألمانية احتجاجا على تدابير كورونا

تجمع في ألمانيا بسبب كورونا

برلين - (د ب أ)

شهدت ولاية بافاريا الألمانية، اليوم السبت، عدة مظاهرات ضد ما تدابير كورونا التي اعتبرها المتظاهرون صارمة بشكل زائد عن الحد.

وكانت واحدة من أكبر المظاهرات في ساحة تيريزنفيزه بمدينة ميونخ (عاصمة الولاية)، وحملت شعار "نقف معا من أجل الحرية والحقوق الأساسية وتقرير المصير"، وقد شارك فيها نحو 700 شخص.

ووصفت متحدثة باسم الشرطة التجمع بأنه هادئ مشيرة إلى أن المتظاهرين حافظوا أيضا على مسافة التباعد.

يشار إلى ان المحكمة الإدارية أصدرت قرارا يسمح بإقامة التجمعات بحد أقصى 1000 شخص.

وتلقت سلطات مدينة نورنبرج إخطارا بأربع تجمعات احتجاجية ضد قيود كورونا، وقبل انطلاق هذه التجمعات، صرح متحدث باسم الشرطة بأن الإقبال "ضعيف للغاية".

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