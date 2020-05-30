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رئيس السلفادور: معظم قادة العالم يتناولون "دواء ترامب" للوقاية من كورونا

04:19 م السبت 30 مايو 2020
رئيس السلفادور: معظم قادة العالم يتناولون "دواء ترامب" للوقاية من كورونا

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة

(بي بي سي):

قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، إن معظم زعماء العالم يتناولون عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أقر بتعاطي عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، للوقاية من الفيروس، واصفاً إياه ب" الدواء المعجزة"، رغم إعلان منظمة الصحة العالمية إيقاف اختبار العقار المضاد للملاريا، كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وروّج ترامب، مراراً، للعقار المضاد للملاريا خلافاً للمشورة الطبية، وعلى الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من أنه قد يتسبب بمشاكل في القلب، قبل أن يعود ويعلن توقفه عن تعاطي العقار، الأحد الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي في السلفادور، التي تلقت تبرعا بـ250 جهاز تنفس صناعي من الولايات المتحدة، قال أبو كيلة إنه "يتناول عقار هيدوركسي كلوروكين، كما يفعل الرئيس الأمريكي، وأغلب قادة العالم للوقاية من الإصابة بالفيروس".

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رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة

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