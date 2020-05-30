الهند تواصل تخفيف قيود الإغلاق رغم تسجيلها قفزة غير مسبوقة في أعداد الإصابات

نيودلهي- (بي بي سي):

واصلت الهند تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي يسعى فيه البلد الأسيوي إلى الخروج من أسر الإغلاق العام والتعايش مع الوباء.

وفيما عُد قفزة في أعداد الإصابات، سجلت الهند 7964 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ تفشي الوباء، وتركزت أغلب الإصابات في "ماهاراشترا" ،التي تعد إحدى أغنى ولايات الهند، وعاصمتها "مومباي"، أكبر مدن البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وأظهرت صور التقطت في مستشفيات مومباي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عنابر تعج بالمرضى، في حين تقول مراسلة بي بي سي في الهند، يوجيتا ليماي، إن البنية التحتية الصحية في المدينة "على شفا الانهيار".

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات، تتابع الحكومة الهندية تخفيف قيود الإغلاق، التي أضرت بشدة باقتصاد البلاد، وتركت عشرات الملايين من المواطنين دون وظائف، منذ أن فرضت قبل شهرين.

وسجلت الهند، حتى الآن، 4980 وفاة جراء الوباء، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 173 ألفاً و763 إصابة.