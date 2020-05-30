أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كورونا في روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية

02:48 م السبت 30 مايو 2020
كورونا في روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية

وفيات كورونا

وكالات:

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة عن رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ما يمثل ارتفاعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي (مقارنة مع 8572 إصابة أمس الجمعة و8371 إصابة الخميس و8338 إصابة الأربعاء)

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررا بالفيروس التاجي في روسيا بـ2408 وفاة و178196 إصابة).

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضا تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

وفيات كورونا روسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع عدد الوفيات كورونا في إيران إلى 7 آلاف و734 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التزام وحرص.. مصراوي يرصد أول أيام "الكمامات الإجبارية"- "صور"