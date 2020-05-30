الكويت: أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بواقع 11 حالة و1008 إصابات

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيلها أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 11 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 205 حالات، فضلا عن تسجيل 1008 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 26 ألفا و192 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالوباء، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية،287 حالة لمواطنين كويتيين، و229 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 206 حالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 290 ألفا و13 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة، و1071 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).