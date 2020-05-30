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قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

02:06 م السبت 30 مايو 2020
قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 55,262 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات اليوم ليستقر العدد عند 36 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 5235 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 25,839 حالة.

ولفت البيان إلى فحص5091 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 217988.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

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