أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكويت: تقليص مدة عزل مصابي كورونا إلى 10 أيام

01:09 م السبت 30 مايو 2020
الكويت: تقليص مدة عزل مصابي كورونا إلى 10 أيام

تقليص مدة عزل مصابي كورونا في الكويت

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تقليص مدة عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، لتصبح عشرة أيام.

وأصدر وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا قراراً، بتحديث آلية عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا، بناء على التوصيات الحديثة من منظمة الصحة العالمية ومن المراجع الطبية؛ حيث تم تحديث آلية عزل المصابين واشتراطات العزل، لتصبح عشرة أيام من بداية ظهور أعراض المرض.

وأوضح القرار أن ذلك ينطبق على المصابين الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، بحيث يمكن للمريض الخروج بعدها من نطاق العزل والاجراءات المصاحبة لها.

هذا المحتوى من

فترة العزل العزل الصحي فيروس كورونا الكويت

الخبر التالى:

سكاي نيوز: علماء صينيون يؤكدون فاعلية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 بالمائة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مسؤول عن سلامته".. الداخلية تعلن معاقبة السائقين حال عدم ارتداء راكب الكمامة