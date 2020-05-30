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الصين تقدم إمدادات طبية إلى سيراليون لمكافحة وباء كورونا

12:45 م السبت 30 مايو 2020
الصين تقدم إمدادات طبية إلى سيراليون لمكافحة وباء كورونا

الصين

فريتاون- (أ ش أ):

أعلنت السفارة الصينية لدى سيراليون عن قيام بكين بتقديم إمدادات طبية إلى فريتاون لمساعدتها على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت السفارة الصينية أن هذه الإمدادات تضمنت أقنعة طبية وكمامات وكواشف حرارية وقفازات وأغطية أحذية طبية وغيرها...

وأكد السفير الصينى لدى سيراليون "هو تشانجليانج " تعهد بلاده بالاستمرار فى تقديم المساعدة إلى سيراليون ودول أخرى لمكافحة وباء كورونا، وقال "إن تقديم مثل هذه المساعدة والدعم يعد بمثابة خطوة على طريق بناء مجتمع يسهم فى مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أن حكومة وشعب سيراليون أظهرا تضامنهما خلال مكافحة الوباء، ووصف هذا الوقت بأنه يتسم بالصعوبة .

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