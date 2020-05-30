أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تتحرك ضد زوجها

12:39 م السبت 30 مايو 2020
زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تتحرك ضد زوجها

احتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد

وكالات:

قالت زوجة الشرطي السابق في ولاية مينيابوليس الأمريكية، إنها بصدد طلب الطلاق منه، بعد الضجة التي أحدثتها جريمة قتله للمواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في العالم، وفق ما نقلته شبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت الزوجة، كيلي شاوفين، في بيان أصدره محاميها، أن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها. وعبرت عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد وأحبائه وكل من أحزنته هذه المأساة.

وطلبت كيلي في البيان "بكل احترام" منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

ويواجه الشرطي السابق شاوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، عقب انتشار فيديو يوثق قتله لفلويد خنقا بوضع ركبته على عنقه لمدة تجاوزت 8 دقائق، بينما كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته على التنفس.

واندلعت منذ هذه الحادثة مواجهات عنيفة بين متظاهرين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل الرجل الذي كان من ذوي البشرة السوداء، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها في أمريكا.

جورج فلويد مقتل أمريكي الأحداث العنصرية مينيابوليس كيلي شاوفين

الخبر التالى:

الصين تقدم إمدادات طبية إلى سيراليون لمكافحة وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مسؤول عن سلامته".. الداخلية تعلن معاقبة السائقين حال عدم ارتداء راكب الكمامة