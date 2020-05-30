جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة
رام الله- (أ ش أ):
اعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الشاب البالغ من العمر 30 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية - الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة، مضيفة أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، ما أدى إلى مقتله.
في سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز جبارة العسكري اطلقت النار على شاب يبلغ من العمر31 عاما، ما أدى إلى إصابته في قدمه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما أغلقت جميع مداخل محافظة بيت لحم.
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