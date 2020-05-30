إيران: إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في محطات مترو الأنفاق

وكالات:

شددت إيران إجراءاتها لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في محطات وقطارات الأنفاق، وذلك بعد تسجيل حالات كثيرة لمواطنين لا يرتدون الكمامات في وسائل النقل العام.

وقال نائب محافظ طهران مناف هاشمي، إن قوات من الشرطة، وشرطة المترو، وممثلين عن البلدية، سينتشرون في محطات المترو اعتبارًا من اليوم السبت، لمنع أي مواطن من دخول المترو بدون ارتداء كمامة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ووصف قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، الوضع الصحي في العاصمة الإيرانية بأنه "ليس على النحو المطلوب"، داعيًا المواطنين إلى التقيد أكثر بالارشادات الصحية في الدوائر الرسمية، مع عودة العمل بكافة طاقتها.

وأشار إلى انخفاض عدد المصابين في طهران بنحو 13.5 بالمائة، مع تعافي 292 خلال الساعات الـ24 الماضية.

واعتبارا من صباح اليوم السبت، عادت الدوائر الرسمية في إيران للعمل بكافة موظفيها، بعد أن كانت تعمل بثلثي الموظفين، كما تقرر إعادة فتح المساجد في كافة أنحاء البلاد.