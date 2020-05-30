مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير
08:18 ص السبت 30 مايو 2020
نيودلهي- (أ ش أ):
لقي مسلحان مصرعهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن الاشتباكات اندلعت أثناء قيام قوات الأمن بعملية بحث عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.
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