وزيرة العدل في هونج كونج: التدخل الأمريكي "غير مقبول"

هونج كونج- (د ب أ):

قالت تيريزا تشنج وزيرة العدل المؤيدة للصين في هونج كونج، اليوم السبت، إن تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتجريد هونج كونج من وضعها الخاص ردًا على قوانين الأمن القومي التي تعتزم الصين فرضها هو تهديد "غير مقبول" بموجب المعايير الدولية.

وقالت "تشنج"، للصحفيين إن تجاوز بكين للنظام القانوني الداخلي في هونج كونج لفرض قوانين الأمن القومي لا يبطل الحكم الذاتي للإقليم كما يدعي المسؤولون الأمريكيون.

وتابعت تشنج: "لقد قيل أننا أصبحنا /دولة واحدة ونظام واحد/وفقدنا استقلالنا.. هذا زيف تام وخطأ.. نحن دولة واحدة.. وبالتالي، فيما يتعلق بالأمن القومي، وكما هو الحال في أي بلد آخر في العالم، هذه مسألة تخص السلطات المركزية ".

ومن المقرر أن تفرض بكين قوانين خاصة بالأمن القومي نيابة عن هونج كونج تستهدف "الخيانة والفتنة والإرهاب والتدخل الأجنبي".

وتقول جماعات حقوقية وسياسيون مؤيدون للديمقراطية إنه من المرجح أن تستهدف هذه الخطوة المعارضة في المدينة، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي.​