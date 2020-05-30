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الرئيس السنغالي يمدد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة ثلاثين يومًا

06:37 ص السبت 30 مايو 2020
الرئيس السنغالي يمدد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة ثلاثين يومًا

الرئيس السنغالي ماكي صال

دكار- (أ ش أ):
أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة ثلاثين يوما، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مرسوم رئاسي بثته الاذاعة السنغالية فجر اليوم السبت ان حالة الطوارئ تقرر تمديدها الى الثاني من يوليو المقبل .

وكان وزير النقل السنغالي، اعلن تمديد اغلاق المجال الجوي السنغالي حتى الثلاثين من يونيو المقبل .

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها السنغال منذ الثالث والعشرين من مارس الماضي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد حالات الإصابة به الى 3429 حالة توفي منها 41 مصابا.

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