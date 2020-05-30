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متظاهرون يهاجمون مركز "سي ان ان" في مدينة أتلانتا

06:18 ص السبت 30 مايو 2020
متظاهرون يهاجمون مركز "سي ان ان" في مدينة أتلانتا

تظاهرات

نيويورك- (د ب أ):
هاجم متظاهرون يحتجون على وفاة رجل أسود أثناء اعتقال الشرطة له مقر شبكة "سي ان ان" الإخبارية في مدينة أتلانتا الأمريكية مساء الجمعة.

وبثت شبكة "سي ان ان" لقطات مباشرة من مقرها تظهر المتظاهرين في الخارج وهم يقذفون أشياء على عناصر الشرطة عند مدخل الشبكة.

وحاول متظاهر تحطيم نوافذ تضررت في المدخل بلوح التزلج الخاص به. وتم تعزيز وجود الشرطة في المنطقة.

ووقعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية، بعد وفاة جورج فلويد (46 عاما) على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بوسط غرب الولايات المتحدة.

وانتشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر ضابط شرطة أبيض بمدينة مينيابوليس وهو يضغط بركبته على عنق فلويد أثناء اعتقاله، مما تسبب في وفاته بعد فترة وجيزة.​

مركز سي ان ان أتلانتا تظاهرات

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