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كولومبيا: تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في القصر الرئاسي

02:41 ص السبت 30 مايو 2020
كولومبيا: تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في القصر الرئاسي

أرشيفية

بوجوتا- (د ب أ):
تأكدت إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد، في القصر الرئاسي في كولومبيا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن القصر يوم الجمعة.

والمصابون هم خمسة مسؤولين من القسم الإداري في قصر "نارينو هاوس"، مقر إقامة وعمل الرئيس، فضلا عن ثمانية من عناصر الأمن.

وأظهرت التحاليل عدم إصابة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي والموظفين المقربين منه بالفيروس.

وقال القسم الإداري، إنه يلتزم بالتعليمات الرئاسية التي تسمح للمؤسسات العامة الوطنية بحضور 20 بالمئة فقط من قوة العمل إلى أماكن العمل مع قيام بقية الموظفين بالعمل من المنزل.

ومدد دوكي، يوم الخميس الإغلاق المفروض على البلاد منذ شهرين لينتهي في نهاية حزيران/يونيو، على الرغم من إعادة تنشيط الاقتصاد وتخفيف القيود على الأنشطة الترفيهية في الأماكن المفتوحة.

وسجلت كولومبيا أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 820 حالة وفاة.​

كولومبيا فيروس كورونا القصر الرئاسي

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