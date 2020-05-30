مصر للطيران: الشركة تسير رحلات استثنائية.. والاستئناف الكامل قرار دولة

كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الجمعة أن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة.

وأضاف رشدي أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت إلى دولة.

وقال الطيار رشدي زكريا إن كل الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استثنائية وليس هناك رحلات منتظم خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرار استئناف الحركة إلى المطارات المصرية.

وأشار زكريا إلى إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال زكريا يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية سواء استثنائية دولية أو داخلية.

وأكد أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية.

وقال ان الرحلات الجوية تسير بانتظام داخل الدولة لكن أعداد الركاب ليست كبيرة بسبب عدم الاقبال على الطيران بسبب الظروف الحالية.