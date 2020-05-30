المستشفيات الأمريكية توقف استخدام علاج تناوله ترامب لعلاج كورونا

وكالات:

أعلنت المستشفيات الأمريكية، وقف استخدام عقار أوصى به الرئيس دونالد ترامب، وقال إنه فعال في علاج فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت المستشفيات الأمريكية إنها أوقفت استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا والذي روج له ترامب على أنه علاج لمرض كوفيد-19، بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعاليته وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.

وكانت الآمال المبكرة المعلقة على العقار المستخدم منذ عقود تستند جزئيا إلى تجارب معملية وخصائصه المضادة للالتهاب والفيروسات.

لكن كفاءته لم تثبت فعاليتها حتى الآن في التجارب على البشر، وأشارت دراستان على الأقل إلى أنه قد يزيد فرص الوفاة.

وأعلنت عدة مستشفيات، كانت أبلغت رويترز على مدى الشهرين الماضيين أنها تستخدم العقار كثيرا لعلاج مرض كوفيد-19، أنها أوقفت استخدامه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، حتى إشعار آخر.

وأعلنت المنظمة، الإثنين، أنها علقت "مؤقتا" التجارب السريرية للعقار والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.