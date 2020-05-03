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أفغانستان تعتمد حزمة بقيمة 1.1 مليار دولار للاستجابة لكورونا

11:36 م الأحد 03 مايو 2020
أفغانستان تعتمد حزمة بقيمة 1.1 مليار دولار للاستجابة لكورونا

فيروس كورونا في أفغانستان

كابول 3 أيار/مايو (د ب أ)

اعتمدت الحكومة الأفغانية، حزمة مالية بأكثر من 1ر1 مليار دولار، لتعزيز استجابتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأحد.

وذكر المتحدث باسم وزارة المالية شمروز خان مسجدي، أن 392 مليون دولار من هذه الحزمة سيتم توفيرها من الميزانية الحكومية الحالية و785 مليون دولار من مانحين دوليين.

وسجلت أفغانستان 2704 حالة إصابة بفيروس كورونا و85 وفاة حتى مساء اليوم الأحد، حسب موقع وورلد ميتر.

أفغانستان كابول فيروس كورونا وزارة المالية الأفغانية

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