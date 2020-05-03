الحكومة الأردنية تفتح القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها

عمان - (أ ش أ):

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الانتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%، باستثناء، صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

كما قررت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية السماح لوسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات البلاد بسعة 50%، أضافة للسماح بتنقل المواطنين الأردنيين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردي والزوجي.

كما قررت السماح للمطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل وإلغاء الالزام بفحص كورونا.

وسمحت الحكومة الأردنية للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقاً.