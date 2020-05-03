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إندونيسيا تعتزم تصنيع أجهزة تنفس صناعي مع تزايد الطلب عليها بسبب كورونا

08:45 م الأحد 03 مايو 2020
إندونيسيا تعتزم تصنيع أجهزة تنفس صناعي مع تزايد الطلب عليها بسبب كورونا

إندونيسيا تعتزم تصنيع أجهزة تنفس صناعي

جاكرتا - (د ب أ)

قال مسؤول إندونيسي اليوم الأحد، إن العلماء يجرون تجارب سريرية على أربعة نماذج من أجهزة التنفس الاصطناعي، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات في ظل العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال بامبانج بروديونيجورو، وزير الأبحاث والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي "منذ تفشي الفيروس، هناك حاجة كبيرة إلى أجهزة التنفس الاصطناعى ، ويعمل باحثونا على تطوير أجهزة تنفس اصطناعى محلية الصنع. ويعتمد بعضها بشكل كامل على مكونات محلية".

وقال بروديونيجورو "التجربة السريرية ستستغرق أسبوعا ونتوقع رؤية أجهزة تنفس اصطناعى محلية الصنع بحلول منتصف هذا الشهر".

Iوسجلت إندونيسيا 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع الإجمالي إلى 11192 حالة. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1876 حالة، في حين ارتفعت حالات الوفاة إلى 845 حالة.

وتم توسيع إغلاق جزئ كان مفروضا في مناطق متعددة في مختلف أنحاء البلاد الآن إلى أربعة أقاليم و12 مدينة ومقاطعة.

اندونيسيا أجهزة تنفس صناعي فيروس كورونا

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