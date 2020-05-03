"علامة غامضة".. صورة لكيم جوج أون تثير تكهنات حول حالته الصحية

وكالات:

كشفت شبكة "إن كيه نيوز" الإخبارية المختصة في أخبار كوريا الشمالية، وجود علامة على معصم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في صور تداولتها من أخر فيديو ظهر فيه منذ أيام.

وأشارت -وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية- إلى أن كيم البالغ من العمر 38 عاما، "كان يحمل علامة غامضة جديدة على معصمه في أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع".

وقال خبير طبي أمريكي للشبكة الإخبارية إن العلامة قد تكون ندبة ناجمة عن إجراء عملية في القلب والأوعية الدموية خضع لها زعيم كوريا الشمالية مؤخرا، إذ يتم ثقب الشريان لأخذ عينة من الدم للتحليل.

وبدأت سلسلة من التكهنات الدولية حول صحة كيم بعد أن خضع لعملية جراحية في أوائل أبريل الماضي، حيث غاب عن احتفالات عيد ميلاد جده كيم إيل سونج في 15 أبريل.

وينحدر كيم من عائلة لديها تاريخ من أمراض القلب، فقد توفي والده وجده بسبب أزمات قلبية، ومما يزيد مشكلات كيم الصحية أنه سمين ويدخن بشراهة، إذ يحرق 4 علب سجائر في اليوم، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهرت لقطات كيم، في أول ظهور له قبل أيام، وهو يبتسم ويمشي ويتحدث ويدخن في افتتاح مصنع للأسمدة يوم الجمعة الماضي، وإلى جانبه كانت شقيقته الصغرى كيم يو جونغ، التي يعتقد الخبراء أنها ستخلفه.

وظهر كيم وأخته بدون ارتداء أقنعة واقية، على الرغم من جائحة كورونا، وسط هتافات عدد كبير من الناس كانوا جميعهم يلبسون أقنعة واقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها كيم عن الأنظار، ففي عام 2014، اختفى لمدة شهر، مما أثار تكهنات عدة بالانقلاب عليه. لكنه ظهر لاحقا وهو يمشي بمساعدة عصى طبية بعد جراحة في الكاحل.