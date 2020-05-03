بكين ترفض تقريرا أمريكيا حول احتجاجات منطقة "هونج كونج"

بكين - (أ ش أ):

رفضت الصين، اليوم الأحد، تقريرا أمريكيا حول الاحتجاجات التي استمرت شهورا في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة العام الماضي، معتبرة إياه "تدخلا سافرا في شؤون المنطقة والشؤون الداخلية للصين".

وقال متحدث باسم مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في منطقة هونج كونج - في بيان اليوم - "إن التقرير الصادر عن إحدى المنظمات الأمريكية يحاول "تبييض" صورة العنف المتطرف خلال الاضطرابات، وتشويه شرطة منطقة هونج كونج، التي نفذت القانون مع ضبط النفس الشديد".

وأضاف أن التقرير يروج للأعمال الإجرامية للمعارضة والمتطرفين، واصفا هذه التقارير بأنها "هجومًا على الديمقراطية"، لاسيما وأنها لم تذكر شيئًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقانون والنظام ومبدأ "دولة واحدة ونظامان".

ورأى أن التقرير مليء بالأكاذيب والمعايير المزدوجة، مشددًا على أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، وأن الحقوق والحريات القانونية التي يتمتع بها سكان المنطقة مكفولة بالكامل.