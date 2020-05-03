بومبيو: أدلة هائلة تؤكد أن كورونا نشأ في مختبر ووهان

(وكالات):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن هناك "أدلة هائلة" على أن جائحة الفيروس التاجي نشأت في مختبر في ووهان بالصين.

وقال في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC "هناك أدلة هائلة على أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه".

ولكن في حين انتقد بومبيو بشدة تعامل الصين مع هذه المسألة ، رفض أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه تم إطلاق الفيروس عمدا.