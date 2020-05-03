نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا لإجراء فحص طبي
أبيدجان (د ب أ)
أكد مسؤولون في ساحل العاج اليوم الأحد أنه تم نقل رئيس الوزراء، أمادو جون كوليبالي إلى فرنسا.
لم يكشف الأمين العام للرئاسة، باتريك أشي عما إذا كان الإجلاء الطبي لرئيس الوزراء أمس السبت له علاقة بفيروس كورونا أم لا.
وكوليبالي كان في عزلة ذاتية منذ مارس بعد مخاطته شخصا أثبتت الاختبارات إصابته بكورونا. وخرج من العزل الذاتي بعد أسبوع فقط، معلنا أن نتائج الاختبارات التي أجريت له كانت سلبية.
وكان قد خضع لجراحة في القلب في فرنسا في عام 2012 .
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