ظهور جديد لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف: الأمن اعتقل موظفيه

القاهرة (وكالات)

قال رجل الأعمال السوري البارز، رامي مخلوف، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المتعددة، بحسب بي بي سي.



وجاء حديث مخلوف- وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد- في مقطع مصور هو الثاني له في غضون أيام حيث سبق ونشر مقطعا تحدث فيه عن تعرضه لضغوط من أجل دفع المزيد من الضرائب



وحذر مخلوف في المقطع الأخير من استمرار الأمور بالشكل التي هي عليه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة.



ووجه مخلوف خطابه إلى الأسد قائلا إن الشركات المملوكة له كانت دوما موالية للحكومة السورية طيلة فترة الحرب التي تشهدها البلاد من تسعة أعوام.



ولم يصدر حتى الآن أي تعلق من قبل السلطات السورية على المقطع المصور.



يذكر أن مسؤولين غربيين يتهمون رامي مخلوف بدعم قوات الأسد والتربح من الحرب في البلاد.