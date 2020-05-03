بابا الفاتيكان يصلي من أجل الأطباء والكهنة "الذين يضحون بحياتهم"

مدينة الفاتيكان (د ب أ)

صلي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد في كنيسة بيت القديسة مارتا في الفاتيكان من أجل الأطباء والكهنة الذين يضحون بحياتهم.

وذكرت إذاعة الفاتيكان أنه في قداس الأحد الرابع للفصح، والذي يعرف باسم أحد الراعي الصالح، خصص البابا صلواته من أجل الأطباء والكهنة، مشيرا إلى أكثر من 100 كاهن و154 طبيبا تقريبا توفوا في إيطاليا جراء فيروس كورونا.

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الانترنت.

وكان البابا فرنسيس قد احتفل بأحد الفصح، وهو أهم المناسبات المسيحية، في 12 أبريل الماضي بكاتدرائية القديس بطرس، دون حضور جمهور، في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.