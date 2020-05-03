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السعودية تفرج عن عشرات السجناء بمناسبة شهر رمضان

03:19 م الأحد 03 مايو 2020
السعودية تفرج عن عشرات السجناء بمناسبة شهر رمضان

أرشيفية

(وكالات):
أمر العاهل السعودي، اليوم الأحد، بإطلاق سراح عشرت السجناء من سجون منطقة الحدود الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية أطلقت سراح 69 نزيلا في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
وأوضحت الوكالة أن الملك أمر بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 204 نزلاء.
ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السعودية شهر رمضان

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