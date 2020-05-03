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رئيس تنزانيا يأمر بإحضار وصفة عشبية من مدغشقر للعلاج من كورونا

03:08 م الأحد 03 مايو 2020
رئيس تنزانيا يأمر بإحضار وصفة عشبية من مدغشقر للعلاج من كورونا

الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

دار السلام (د ب ا)
قال رئيس تنزانيا جون ماجوفولي إنه أصدر أوامره بالحصول على وصفة عشبية للعلاج من فيروس كورونا، أوصى بها رئيس مدغشقر.
وأضاف ماجوفولي في خطاب متلفز أمس السبت" لقد كتبت خطابا لرئيس مدغشقر، وسوف أرسل قريبا طائرة للحصول على هذه الوصفة لكي يمكن لتنزانيا الاستفادة منها".
ويطلق على الوصفة العشبية" كوفيد العضوية" وقد أعدها معهد مدغشقر للبحوث، ويتألف من نبات البعيثران، وهو نبات يتم زراعته في مدغشقر.
وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي، قال رئيس مدغشقر أندري راجولينا إن هذه الوصفة شفت بالفعل بعض من مواطني مدغشقر الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وقد طُلب من الأطفال العائدين للمدرسة تناول هذه الوصفة.
ويأتي إعلان ماجوفولي خلال مراسم تنصيب وزير جديد للشؤون الدستورية والقضاء، بعد يوم من وفاة الوزير السابق ليصبح ثالث نائب تنزاني يموت خلال أسبوعين.
ورفض المسؤولون تأكيد ما إذا كان السياسون توفوا بفيروس كورونا، ولكن مراسم دفنهم التي جاءت متوافقة مع قيود السيطرة على فيروس كورونا، أثارت مخاوف.
وكانت تنزانيا قد سجلت 480 حالة إصابة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة، بحسب المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

جون ماجوفولي فيروس كورونا تنزانيا

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