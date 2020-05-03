الجيش الهندي يكرّم "محاربي كورونا"

نيودلهي (د ب أ)

أطلقت القوات المسلحة الهندية اليوم الأحد عروضا جوية ونثرت بتلات الزهور على المستشفيات، فضلا عن عروض فرق الموسيقى العسكرية وذلك في عرض مفصل لتوجيه الشكر لموظفي الرعاية الصحية والشرطة والعاملين الآخرين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا.

وتجري الاستعدادات لإضاءة سفن البحرية التي ترسو في موانئ رئيسية في وقت لاحق ليل الأحد كجزء من الجهود لرفع معنويات العاملين على مكافحة الوباء.

بدأت هذه الايماءة بوضع ثلاثة من رؤساء أسلحة الجيش الزهور في نصب تذكاري للشرطة في نيودلهي لتكريم أفراد الشرطة المنتشرين لفرض الإغلاق.

وفي نيودلهي ومومباي وكلكتا وسريناجار ولكناو، حلقت الطائرات المقاتلة مع تكوين تشكيلات، ونثر بعضها الزهور على معالم ذات أهمية وطنية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من المدن طائرات هليكوبتر تمطر الزهور على الأطباء والممرضات والمساعدين الطبيين الذين تجمعوا خارج المستشفيات ووقفوا يصفقون ويقومون بإشارات تظهر سعادتهم بهذا التقدير.

كما قامت فرق الموسيقى العسكرية بأداء العزف بالآلات النحاسية بالقرب من المستشفيات الحكومية للتعبير عن امتنانها للعاملين في المجال الطبي.

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر في وقت سابق قائلا: "إن قواتنا (المسلحة)، بطريقة فريدة، تعبر عن شكر كبير لمحاربي كوفيد-19 في خط المواجهة على مساعيهم نحو جعل الهند خالية من كورونا".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى ما يقرب من 40 ألف شخص، مع تسجيل أكبر زيادة يومية اليوم الأحد بلغت 2644 حالة. وبلغت حالات الوفاة جراء الفيروس حتى الآن 1300 شخص.

وفرضت الهند، التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، أكبر إغلاق في العالم منذ 25 مارس. وتم تمديده مؤخرا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف مايو، مع بعض التخفيف في المناطق ذات المخاطر الأقل.

وساعد الإغلاق على إبطاء معدل الإصابة، لكن المسؤولين يعترفون بأن التدابير لها تأثير شديد على ملايين الفقراء، وسوف تضر بشدة بالاقتصاد.