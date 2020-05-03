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لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 737 حالة

01:29 م الأحد 03 مايو 2020
لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 737 حالة

أرشيفية

بيروت ( د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأحد تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى737.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 200.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا وزارة الصحة في لبنان لبنان

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