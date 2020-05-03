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أزمة كورونا: ثُلُث الألمان يرغبون في الذهاب إلى الحلاق

12:18 م الأحد 03 مايو 2020
أزمة كورونا: ثُلُث الألمان يرغبون في الذهاب إلى الحلاق

صالونات الحلاقة في المانيا

برلين (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن واحدا من كل ثلاثة ألمان يرغب في الذهاب إلى الحلاق وذلك بعد إعادة فتح صالونات الحلاقة المزمعة اعتبارا من غد الاثنين.

جاء ذلك وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت النتائج أن 10% قالوا إنهم حجزوا موعدا، وقال 4% إنهم أرادوا حجز موعد لكنهم لم يتمكنوا فيما 18% إنهم لم يحجزوا موعدا لكنهم " يرغبون في الذهاب إلى الحلاق قريبا بعد الفتح".

تجدر الإشارة إلى أن صالونات الحلاقة في ألمانيا مغلقة منذ الثالث والعشرين من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحها اعتبارا من غد مع الالتزام بشروط.

وحسب نتائج الاستطلاع، قال نحو 70% من الألمان إنهم افتقدوا زيارة الحلاق خلال أزمة كورونا، حيث قال 15% إنهم افتقدوها "بشدة"، فيما قال 28% إنهم افتقدوها "نوعا ما".

وأظهرت النتائج أن الرجال كانوا أكثر افتقادا إلى زيارة صالونات الحلاقة مقارنة بالنساء، حيث بلغت نسبة من كانوا يتوقون إلى زيارة صالون الحلاقة بين الرجال 47% فيما بلغت هذه النسبة بين النساء 40%.

صالونات الحلاقة برلين فيروس كورونا المانيا

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