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وزير الداخلية الألماني يدافع عن تحفظه في ظل أزمة كورونا

12:15 م الأحد 03 مايو 2020
وزير الداخلية الألماني يدافع عن تحفظه في ظل أزمة كورونا

هورست زيهوفر

برلين (د ب أ)
برر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تحفظه العام في ظل أزمة كورونا، وفي الوقت ذاته أشاد بإدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للأزمة.
وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أنا لا استخدم استديو تليفزيوني كغرفتي. أنا لا أظهر إلا عندما يكون لديّ شيء لقوله".
يذكر أن ممثلين من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر صرحوا مؤخرا بأنه يفتقدون إعلان مواقف عامة من قبل زيهوفر.
يشار إلى أن زيهوفر، 70 عاما، يتصرف بحذر في أزمة كورونا من البداية، فقد تخلى عن المصافحة باليد في الوقت الذي كان لا يزال ساسة آخرون يتصروفون على نحو أقل اهتماما بالأمر.
وأشاد الوزير الألماني في الوقت ذاته بإدارة ميركل للأزمة، وقال: "أنجيلا ميركل تقود ألمانيا بقوة بالغة عبر الأزمة"، وأشار إلى أنه عايش في مجلس الوزراء وفي التعاون مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية "عملا جماعيا رائعا"، وأرجع ذلك إلى "القيادة الاستراتيجية" لميركل، وتابع زيهوفر: "يمكننا أن نسعد أن لدينا مثل هذه المستشارة على رأس بلدنا في هذا الموقف".

هورست زيهوفر برلين ألمانيا فيروس كورونا

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