أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الفلبين تعلق جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءا من اليوم

12:14 م الأحد 03 مايو 2020
الفلبين تعلق جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءا من اليوم

الطيران الفلبيني

مانيلا - (د ب أ):

علقت الفلبين جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءا من اليوم الأحد، حيث ازدحمت منشآت الحجر الصحي بعد عودة آلاف من العمال الفلبينيين من الخارج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة النقل في بيان إن الحكومة وفرت مأوى لحوالي 20 ألف من العائدين في أماكن مختلفة بالعاصمة، وسط الإغلاق الكامل، حيث يصل حوالي ألفي شخص يوميا للبلاد.

وأضافت الوزارة في البيان "هذا الإجراء لوقف وصول الركاب الدوليين بشكل مؤقت سيمكن الحكومة من التغلب على الازدحام والتعامل مع هذا العدد ليصل إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أكبر، مشيرا إلى أن المنشآت بكامل قدرتها الاستيعابية"

وسيتم تعليق رحلات الركاب حتى التاسع من مايو.

أما رحلات البضائع بالإضافة إلى تلك التي تحمل إمدادات طبية وغيرها من الضروريات ستستمر، طبقا لما ذكرته هيئة المطارات الدولية في مانيلا في حسابها على موقع فيسبوك.

الفلبين مانيلا الحجر الصحي فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الداخلية الألماني يدافع عن تحفظه في ظل أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان