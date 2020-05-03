الفلبين تعلق جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءا من اليوم

مانيلا - (د ب أ):

علقت الفلبين جميع الرحلات التجارية داخل وخارج البلاد بدءا من اليوم الأحد، حيث ازدحمت منشآت الحجر الصحي بعد عودة آلاف من العمال الفلبينيين من الخارج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزارة النقل في بيان إن الحكومة وفرت مأوى لحوالي 20 ألف من العائدين في أماكن مختلفة بالعاصمة، وسط الإغلاق الكامل، حيث يصل حوالي ألفي شخص يوميا للبلاد.

وأضافت الوزارة في البيان "هذا الإجراء لوقف وصول الركاب الدوليين بشكل مؤقت سيمكن الحكومة من التغلب على الازدحام والتعامل مع هذا العدد ليصل إلى مستويات يمكن إدارتها بشكل أكبر، مشيرا إلى أن المنشآت بكامل قدرتها الاستيعابية"

وسيتم تعليق رحلات الركاب حتى التاسع من مايو.

أما رحلات البضائع بالإضافة إلى تلك التي تحمل إمدادات طبية وغيرها من الضروريات ستستمر، طبقا لما ذكرته هيئة المطارات الدولية في مانيلا في حسابها على موقع فيسبوك.