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مقتل 4 من عناصر داعش بقصف مروحية عراقية شرق تكريت

12:04 م الأحد 03 مايو 2020
مقتل 4 من عناصر داعش بقصف مروحية عراقية شرق تكريت

مروحية عراقية - ارشيفية

تكريت(العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الاحد، بمقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش في قصف لمروحية عراقية شرقي تكريت/170كم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن"أربعة من عناصر داعش كانوا يستقلون عجلة رباعية الدفع تعرضوا فجر اليوم لنيران مروحية عسكرية عراقية في جبال حمرين ما أدى إلى مقتلهم وتدمير العجلة".

وأضاف أنه تم رصد تقدم العجلة منذ انطلاقها من وادي زغيتون في محافظة كركوك/250كم شمال بغداد/ متوجهة صوب حقل عجيل النفطي شرقي تكريت، موضحاً أنه جرى متابعتها وأعطيت الاحداثيات لطيران الجيش الذي تمكن من تدميرها.

ويتعرض حقلا عجيل وعلاس النفطيان لهجمات متكررة من قبل عناصر داعش يسقط فيها أحياناً ضحايا بين صفوف القوات الأمنية العراقية.

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت أول أمس الجمعة ليلة دامية بسلسلة من الهجمات نفذها تنظيم داعش في أقضية تكريت وسامراء وبلد ما أسفر عن مقتل 26 من القوات الأمنية وإصابة 13 آخرين.

مروحية عراقية قصف جوي محافظة صلاح الدين العراقية

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