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الكويت تعلن شفاء 73 حالة مصابة بفيروس كورونا

10:57 ص الأحد 03 مايو 2020
الكويت تعلن شفاء 73 حالة مصابة بفيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا سلبي

الكويت - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ72 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس السبت، شفاء 101 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى أمس إلى 1703 حالات.

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Asha
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