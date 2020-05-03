أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

انطلاق عملية عسكرية عراقية في صحراء الأنبار

10:45 ص الأحد 03 مايو 2020
انطلاق عملية عسكرية عراقية في صحراء الأنبار

عملية عسكرية عراقية في صحراء الأنبار

بغداد - ( د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة "الإرهابيين" في عمق صحراء المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي الالكتروني اليوم، إن قواتها "تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية".

وشهدت مناطق متفرقة في محافظات كركوك وصلاح الدين خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة من قبل عناصر داعش استهدفت مواقع للقوات الأمنية في تصعيد جديد للتنظيم رغم العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية لاستهداف مواقع داعش في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.

عملية عسكرية عراقية صحراء الأنبار بغداد الإرهاب

الخبر التالى:

إسرائيل تسجل أدنى عدد يومي لإصابات كورونا منذ مارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان