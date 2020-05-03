انطلاق عملية عسكرية عراقية في صحراء الأنبار

بغداد - ( د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة "الإرهابيين" في عمق صحراء المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي الالكتروني اليوم، إن قواتها "تنفذ عملية عسكرية بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية".

وشهدت مناطق متفرقة في محافظات كركوك وصلاح الدين خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة من قبل عناصر داعش استهدفت مواقع للقوات الأمنية في تصعيد جديد للتنظيم رغم العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية لاستهداف مواقع داعش في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.