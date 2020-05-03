وزير الخارجية الألماني يدعو لتوخي الحذر عند رفع قيود السفر إلى الخارج

برلين - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لتوخي الحذر عندما يتعلق الأمر برفع القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم.

وقال ماس في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية نشرت اليوم الأحد "عندما لا يتمكن الناس فقط من مجرد السفر للخارج مرة أخرى، بل أيضا يعودون بطريقة آمنة بما فيه الكفاية، في ذلك الوقت يمكننا أن نتراجع عن تحذيرات السفر خطوة بخطوة".

وأضاف "لكن لا يمكننا أن نسمح بأن تكون هذه خطوات متسرعة. لا نستطيع ولن نعيد ربع مليون شخص آخر من عطلاتهم مرة أخرى هذا الصيف".

وبعد أن انتشرت قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا على نطاق واسع في مارس الماضي، أعادت ألمانيا ما لا يقل عن 225 ألفا من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية بأنها أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد.

وتابع أن الحدود الداخلية لأوروبا يجب ألا تظل مغلقة "ليوم واحد زيادة عن اللازم".

وقال لكن في حالة إعادة فتح الحدود، يجب على حكومة ألمانيا "التصرف بطريقة منظمة ومنسقة، حتى لا يتعرض التقدم الذي تحقق في مكافحة الفيروس للخطر، من أجل الحفاظ على ما ضحينا من أجله بجزء من حياتنا الطبيعية في الأسابيع القليلة الماضية".

وأبقت وزارة الخارجية الألمانية على العمل بتحذير السفر على مستوى العالم، والذي تم تمديده يوم الأربعاء حتى منتصف يونيو القادم.