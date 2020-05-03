المكسيك: تسجيل 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و88 حالة، والوفيات إلى 2061 حالة، وفقًا لما أعلنته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وصرحت الحكومة المكسيكية مرارًا أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت السبت تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.