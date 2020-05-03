سكاي نيوز: تبادل إطلاق نيران بين الكوريتين
05:06 ص الأحد 03 مايو 2020
أفدات سكاي نيوز عربية أن طلقات نارية عدة أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود مع الجارة الجنوبية.
ونقلت رويترز عن مصادر كورية جنوبية أنها ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه مواقع كوريا الشمالية.
ولم يصدر فورا أي أنباء عن وقوع إصابات.
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