سكاي نيوز: تبادل إطلاق نيران بين الكوريتين

أفدات سكاي نيوز عربية أن طلقات نارية عدة أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود مع الجارة الجنوبية.

ونقلت رويترز عن مصادر كورية جنوبية أنها ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه مواقع كوريا الشمالية.

ولم يصدر فورا أي أنباء عن وقوع إصابات.