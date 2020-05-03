أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق..14 قتيلا وجريحا حصيلة هجوم داعش على منطقة زاغنية بمحافظة ديالى

03:18 ص الأحد 03 مايو 2020
العراق..14 قتيلا وجريحا حصيلة هجوم داعش على منطقة زاغنية بمحافظة ديالى

resize

ديالى (العراق) - (د ب أ):
ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".

وشهدت مناطق متفرقة في محافظات كركوك وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية هجمات متفرقة من قبل عناصر داعش استهدفت مواقع للقوات الأمنية في تصعيد جديد للتنظيم رغم العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية لاستهداف مواقع داعش في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.

قوات الأمن العراق تنظيم داعش هجوم مسلح

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية: مقتل 18 إرهابيا خلال مداهمة وكر إرهابي بمحيط بئر العبد