العراق..14 قتيلا وجريحا حصيلة هجوم داعش على منطقة زاغنية بمحافظة ديالى

ديالى (العراق) - (د ب أ):

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".

وشهدت مناطق متفرقة في محافظات كركوك وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية هجمات متفرقة من قبل عناصر داعش استهدفت مواقع للقوات الأمنية في تصعيد جديد للتنظيم رغم العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية لاستهداف مواقع داعش في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.