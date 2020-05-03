إعادة افتتاح مطار أمريكي بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة
واشنطن - (د ب أ)
أعلنت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية، أن تم اعادة افتتاح مطار الولاية يوم السبت، بعد أن أجبر تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة شحن متجهة إلى آسيا بتحويل مسارها إلى أنكوراج وإغلاق المجال الجوي.
وذكرت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية، أن العميل الخاص بالشرطة الاتحادية بالولاية ستيف فورست، قال في بيان إنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة.
وأوضح أنه قد تم تحويل مسار طائرة الشحن التابعة لشركة تشاينا إير والتي كانت في طريقها إلى تايبيه بتايوان بعد إقلاعها من سياتل بعد تلقي مطار سياتل تهديدا بوجود قنبلة.
وكان قد تم إيقاف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي مؤقتًا صباح السبت، وتم ابلاغ الرحلات المتجهة إلى أنكوراج بالتحويل إلى مطار آخر .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6193
عدد المصابين
-
1522
عدد المتعافين
-
415
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان