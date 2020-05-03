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السودان: 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

12:24 ص الأحد 03 مايو 2020
السودان: 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

فيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، 3 منها في الخرطوم وحالة واحدة في كل من ولايتي القصارف (شرق السودان) وشمال دارفور (غرب السودان).

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 47 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 592 حالة، بينها 41 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 52 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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