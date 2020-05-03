لأول مرة منذ 28 مارس.. ترامب يغادر البيت الأبيض لقضاء

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض لأول مرة منذ 28 مارس الماضي، أمس السبت، لقضاء عطلته بعد أسابيع من إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار وباء كورونا، متوجهًا إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، حسبما ذكرت رويترز.

. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعى أثناء وجوده فى كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا فى عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجرى مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

وأعرب عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ"مرض خطير".

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم السبت، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: "يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة".

وبعد أكثر من 20 يومًا من اختفاءه وعدم ظهوره للعلن، وانتشار شائعات حول وفاته، يظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مشاركًا في أول مناسبة علنية.